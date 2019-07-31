Правительство России выделило деньги на новые места в свердловских школах
Сегодня, 17:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Правительство России выделило из федерального бюджета средства для создания новых мест в свердловских школах, сообщает Znak.
Деньги власти выделили только для двух субъектов: Свердловской области и республики Саха (Якутия). Общая сумма финансирования составила 458,6 млн рублей.
Как именно распределят средства и создадут места, не уточняется.
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