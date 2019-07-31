Прокурор Пригородного района уходит в отставку

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Прокурор Пригородного района Игорь Вейс написал заявление об увольнении, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации издания прокурор решил уволиться по собственному желанию.
9 июля автомобиль Игоря Вейса остановили сотрудники ДПС. Они заподозрили Вейса в управлении машиной в нетрезвом виде. На этой неделе в суде пройдет рассмотрение дела в отношении прокурора за отказ от прохождения медосвидетельствования.
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