Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири

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К тушению пожаров в Сибири подключились военнослужащие Минобороны, сообщает пресс-служба президента России.
После доклада главы МЧС сегодня, 31 июля, Владимир Путин дал указание подключиться Минобороны к тушению пожаров.
Группировка вооруженных сил останется в Иркутской области до особого распоряжения.
Министерство обороны создало оперативный штаб по тушению лесных пожаров. На место отправится группа, которую возглавит заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.
Из-за лесных пожаров на территории трех регионов был введен режим ЧС. Пожары бушуют на 3 млн га леса.
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