Роспотребнадзор не нашел ботулотоксина в еде отравившейся семьи из Нижнего Тагила

Девушку выписали из больницы, у нее остались небольшие проблемы с речью. Ее муж все еще находится в реанимации.

Пускай будет так, пускай будет, что ничего не нашли, я не собираюсь ни с кем судиться, ни с кем ругаться, выяснять правду какую-то, бороться за справедливость. Оно мне сейчас не нужно, я сейчас борюсь за своего мужа, сказала Алена.