Роспотребнадзор не нашел ботулотоксина в еде отравившейся семьи из Нижнего Тагила
Сегодня, 11:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Врачи не нашли ботулотоксина в еде, которую употребляла отравившаяся семья из Нижнего Тагила. Об этом сообщает телекомпания «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы из морской капусты, которую ели супруги Лобановы. Однако следов ботулотоксина в ней найдено не было.
В начале июля тагильчане были госпитализированы в Екатеринбург. Врачи поставили предварительный диагноз «ботулизм». Накануне семья поужинала консервированной морской капустой, купленной в супермаркете.
Девушку выписали из больницы, у нее остались небольшие проблемы с речью. Ее муж все еще находится в реанимации.
Пускай будет так, пускай будет, что ничего не нашли, я не собираюсь ни с кем судиться, ни с кем ругаться, выяснять правду какую-то, бороться за справедливость. Оно мне сейчас не нужно, я сейчас борюсь за своего мужа, сказала Алена.
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