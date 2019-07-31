Школьник из Екатеринбурга выиграл конкурс от Google за изобретение для глухих

В финале конкурса Google Science Fair оказались 24 юных ученых из 14 стран мира. Всего было выбрано пять премиантов. Премию Lego Education Builder получил екатеринбуржец Даниил Казанцев. Придуманное им устройство заменяет сурдопереводчика, оно самостоятельно может интерпретировать язык жестов.

На мысль об изобретении Даниила натолкнула ситуация, когда в Екатеринбурге дочерей разлучили с глухой матерью, которая не могла позаботиться о них без сурдопереводчика.