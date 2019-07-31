Школьник из Екатеринбурга выиграл конкурс от Google за изобретение для глухих
Сегодня, 12:30ОбществоФото: пресс-служба Google
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Даниил Казанцев из Екатеринбурга выиграл грант от Google на 15 тысяч долларов. Он придумал устройство, которое помогает глухим и слабослышащим людям выражать свои мысли, сообщает пресс-служба Google.
Сюжеты: Екатеринбург
В финале конкурса Google Science Fair оказались 24 юных ученых из 14 стран мира. Всего было выбрано пять премиантов. Премию Lego Education Builder получил екатеринбуржец Даниил Казанцев. Придуманное им устройство заменяет сурдопереводчика, оно самостоятельно может интерпретировать язык жестов.
На мысль об изобретении Даниила натолкнула ситуация, когда в Екатеринбурге дочерей разлучили с глухой матерью, которая не могла позаботиться о них без сурдопереводчика.
Даниил разработал определения положений руки в пространстве с помощью электромиографии. Использование устройства не требует специальной подготовки.
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