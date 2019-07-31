В Екатеринбурге скончалась жена следователя, в квартире которого произошел взрыв
Сегодня, 19:17ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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38-летняя супруга главы СК по Железнодорожному району, в квартире которого в апреле произошел взрыв, скончалась. Об этом 31 июля сообщатся в паблике «Народное телевидение Асбеста» во ВКонтакте.
Сюжеты: Екатеринбург
Анастасия Медведевских получила сильные ожоги, и врачам не удалось ее спасти. Взрыв произошел в квартире Медведевских улице Мехренцева. Обоих супругов госпитализировали с ожогами 50% площади тела. По предварительным данным, причиной взрыва мог стать самогонный аппарат, который стоял в переоборудованном туалете.
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