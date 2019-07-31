В Москве актера «Современника» арестовали за видео, оскорбляющее полицию
Вчера, 22:26ОбществоФото: Скриншот видео
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Актер московского театра «Современник» задержан на восемь суток за порочащее полицию видео, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Актер записал видео, на котором он изображает пьяного сотрудника ГИБДД. Ролик был выложен в интернет. Полицейским удалось задержать мужчину. Он пояснил, что форму ему дал блогер для съемок в клипе.
Видео
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Видео: видео «Медиазона»/YouTube
В отношении задержанного были возбуждены административные дела за мелкое хулиганство и незаконное ношение форменной одежды. Суд приговорил его к восьми суткам административного ареста.
По данным ТАСС речь идет об актере Дмитрии Смолеве.
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