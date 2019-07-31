В Нижнем Тагиле проверят состояние шламонакопителя токсичных отходов

Согласно условиям, компания установит объем, массу и класс опасности накопленных отходов в шламонакопителе. Также подрядчик определит уровень и объём негативного воздействия на окружающую среду, способность веществ к миграции в иные компоненты природной среды, возможность загрязнения водных объектов, а также возможность возникновения экологических рисков.