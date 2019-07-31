В Нижнем Тагиле проверят состояние шламонакопителя токсичных отходов
Сегодня, 16:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Министерство природы ищет подрядчика, который проверит шламонакопитель токсичных отходов в Нижнем Тагиле, сообщает газета «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Компания-подрядчик определится 9 августа по итогам аукциона. Стоимость контракта составляет 786 667 рублей.
Согласно условиям, компания установит объем, массу и класс опасности накопленных отходов в шламонакопителе. Также подрядчик определит уровень и объём негативного воздействия на окружающую среду, способность веществ к миграции в иные компоненты природной среды, возможность загрязнения водных объектов, а также возможность возникновения экологических рисков.
Оценку победитель должен провести не позднее 9 декабря этого года.
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