В Петербурге состоится крупнейший форум по коммуникациям Baltic Weekend

Архитектура мероприятия полностью отражает современные тенденции и актуальные вопросы коммуникативной сферы. Так, в первый день форума, 26 сентября, пройдет паблик-ток с успешными бизнесменами и специалистами «Сегодня – линейный сотрудник, завтра – CEO». Также состоится выступление ведущих-топ-менеджеров крупнейших российских компаний. Они расскажут присутствующим о том, как добиться таких же головокружительных успехов в карьере. Ко всему прочему, на первый день форума запланирована защита финалистов международной премии ко коммуникациям PROBA Awards в номинации «Специалист года».

Будет поднят вопрос новых тенденций в работе с агентами влияния. Ранее в данном механизме присутствовало единичное (точечное) влияние, теперь же новые реалии и современные бренды требуют полноценных амбассадоров.

Ассоциация менеджеров проведет лекцию на тему поведения пиарщика в условиях кризиса, а также расскажет об инструментах, которые помогут пережить этот период. Еще одна важная тема форума – развитие коммуникационных команд изнутри агентств и корпораций. Специалисты расскажут, как правильно рекламщику держать баланс между личным и корпоративным мнением в эпоху волатильной повестки.

Baltic Weekend – это один из ключевых специальных форумов, который собирает в одном месте лучших маркетологов, пиарщиков, специалистам по связям с общественностью, бизнесменов и медийщиков со всего мира. Организатором стало коммуникационное агентство SPN Communications.