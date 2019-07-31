В Свердловской области скорую помощь могут передать частной компании

О переходе на аутсорсинг сообщила замминистра Екатерина Есина. По ее словам, в феврале правительство региона заключило соглашение о намерениях с АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу». Основными направлениями соглашения будет являться обновление автопарка.

Председатель комитета Заксобрания по соцполитике Вячеслав Погудин отметил, что, скорее всего, подобная практика будет отработана на пилотном объеме городов. Это позволит более детально изучить опыт. Также Погудин напомнил, что в Нижнем Тагиле автопарк скорой помощи был выделен в отдельное предприятие, которое все же осталось в собственности муниципальных властей.

Как сообщает издание, помимо «Агентства инвестиций в социальную сферу» за аутсорсинг свердловской скорой помощи будут претендовать бизнесмен Евгений Фридман из Перми и сын топ-менеджера «Газпром нефти» Данил Барышников.