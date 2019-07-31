В Свердловской области выявлено шесть несанкционированных палаточных лагерей
Сегодня, 09:47ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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Несанкционированные палаточные лагеря были выявлены в Полевском, Заречном, Нижних Сергах, Верхотурье и Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.
Всего в регионе на данный момент работает 71 загородный и пять палаточных лагерей, два лагеря начнут работу в августе. Сотрудники МЧС и прокуратуры проверяли насколько лагеря соответствуют требованиям противопожарной безопасности.
В ходе проверки были закрыты палаточные лагеря в Нижнем Тагиле и Нижних Сергах. По остальным палаточным лагеря, в которых выявлены нарушения, принимаются меры прокурорского реагирования.
Напомним, что лагерь в Нижнем Тагиле располагался на горе Белой. В мэрии отметили, что его закрытие связано с ухудшением погоды.
Массовые проверки палаточных лагерей начались после пожара в лагере «Холдоми», где погибли четверо детей.
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