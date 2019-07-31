В Свердловской области выявлено шесть несанкционированных палаточных лагерей

Всего в регионе на данный момент работает 71 загородный и пять палаточных лагерей, два лагеря начнут работу в августе. Сотрудники МЧС и прокуратуры проверяли насколько лагеря соответствуют требованиям противопожарной безопасности.

В ходе проверки были закрыты палаточные лагеря в Нижнем Тагиле и Нижних Сергах. По остальным палаточным лагеря, в которых выявлены нарушения, принимаются меры прокурорского реагирования.

Напомним, что лагерь в Нижнем Тагиле располагался на горе Белой. В мэрии отметили, что его закрытие связано с ухудшением погоды.