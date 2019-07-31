Жильцы девятиэтажки в Екатеринбурге месяц живут без газа из-за соседей
Сегодня, 22:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В доме на улице Восточной Екатеринбурге уже месяц нет газа из-за того, что жильцы не пускают в квартиры газовиков, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В газовой службе пояснили, что во время опрессовки было зафиксировано падение давления, что позволяет сделать вывод, что система не герметична. Поэтому специалистам нужно найти место утечки газа, и осмотреть оборудование в каждой квартире.
Специалисты газовой службы приезжали на место уже четыре раза. Им не удается попасть еще в шесть квартир. УК пытается разыскать их хозяев.
Люди, в том числе дети и старики, живут без еды, пожаловалось жительница дома.
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