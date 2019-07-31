Жильцы девятиэтажки в Екатеринбурге месяц живут без газа из-за соседей

В газовой службе пояснили, что во время опрессовки было зафиксировано падение давления, что позволяет сделать вывод, что система не герметична. Поэтому специалистам нужно найти место утечки газа, и осмотреть оборудование в каждой квартире.

Специалисты газовой службы приезжали на место уже четыре раза. Им не удается попасть еще в шесть квартир. УК пытается разыскать их хозяев.