Депутаты Государственной Думы приняли 312 законов весной

Как сообщается на портале издания «Московский комсомолец», члены Государственной Думы уже подвели итоги работы весенней сессии текущего года. Так, за этот период был рассмотрен 621 законопроект, из которых 312 было одобрено. Руководители фракции заявили, что эта сессия была крайне сложной, однако насыщенной событиями, которые эффективно отразились на работе депутатов.

Важнейшим достижением парламентариев в эту сессию стало оперативное принятие решений по законопроектам, как это требовалось в такой уникальный период времени для всего мира, как пандемия коронавирусной инфекции. За несколько месяцев были внесены несколько десятков предложений, которые способствовали упрощению жизни населения. К таким проектам относится, к примеру, предложение от партии «Единая Россия», которое запрещало бы списывать за долги так называемые «детские выплаты» в размере 10 тысяч рублей. Также именно в весеннюю сессию было предложено ввести рассрочку по погашению займов, а также по сокращению взносов для малого и среднего бизнеса.

Пандемия окунула россиян в другую реальность, где все работают из дома, поэтому депутаты молниеносно отреагировали на этот фактор законопроектом об удаленной работе, который вносил бы существенные поправки в Трудовой кодекс России. Так, этот документ закрепляет права удаленных сотрудников, фиксирует их рабочие часы, а также определяет надбавки за сверхурочный труд. Документ уже прошел первое чтение.

Кроме того, по сообщению сайта партии «Единая Россия», важным направлением деятельности парламентариев стала программа по защите семьи и детей. Более того, вектор данной работы был обозначен и поправками к Конституции. К примеру, депутаты в этой сессии уже продлили действие программы материнского капитала до конца 2026 года, а сами выплаты будут проходить ежегодную индексацию.

Теперь средства от маткапитала можно будет потратить на покупку жилья от застройщика, который возводит свой комплекс в рамках правил проектного финансирования, то есть если девелопер работает через банк и их эскроу-счета.

Сергей Неверов, который занимает пост руководителя фракции «Единая Россия», сообщил, что иным направлением деятельности для депутатов остается вопрос об обеспечении граждан лекарственными препаратами. Уже сейчас ЕР подготовила и внесла на рассмотрение в правительство законопроект, который регулировал бы лекарственный рынок страны.

Плюс к этому, во время пандемии был утвержден закон, который разрешал бы продавать определенные лекарства в интернете. Такая практика уже применяется в различных городах и субъектах России. Препараты, которые отпускаются без рецепта врача, можно заказать онлайн с доставкой на дом.

Политолог Евгений Минченко сказал, что партия «Единая Россия» является эффективным инструментом исполнения тех задач, которые устанавливает президент Путин.

«Безусловно, ключевым событием весенней сессии стало обсуждение поправок к Конституции. Впервые в новейшей истории Госдума выполнила такую масштабную работу за короткий срок — и достаточно успешно. Огромное количество предложений поступало от всех думских фракций. Несмотря на разное видение будущего страны, все парламентские партии все-таки смогли не просто прийти к консенсусу, но и внесли предложения, которые вошли в итоговый вариант поправок к Конституции.

На осенней сессии депутатам потребуется принять около сотни законов, связанных с обновлением Конституции, и учесть их обеспечение в бюджете.