Две жительницы Первоуральска оформили 114 микрокредитов на сотрудников мэрии

Установлено, что одна из обвиняемых работала начальником отдела по расчетам с персоналом и оплате труда первоуральского МБУ «Центр бухгалтерских услуг» и имела доступ к документам сотрудников администрации. В период с с октября 2018 года по май 2019 года она передавала их своей знакомой, работающей ООО «Миг Кредит». Та в свою очередь оформляла микрокредиты. Таким образом обвиняемые с помощью фиктивных займов получили 8,4 млн рублей.