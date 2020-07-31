Две жительницы Первоуральска оформили 114 микрокредитов на сотрудников мэрии
В Первоуральске осуждены две местные жительницы, которые оформили 114 микрокредитов на сумму 8,4 млн рублей, используя документы сотрудников мэрии города, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что одна из обвиняемых работала начальником отдела по расчетам с персоналом и оплате труда первоуральского МБУ «Центр бухгалтерских услуг» и имела доступ к документам сотрудников администрации. В период с с октября 2018 года по май 2019 года она передавала их своей знакомой, работающей ООО «Миг Кредит». Та в свою очередь оформляла микрокредиты. Таким образом обвиняемые с помощью фиктивных займов получили 8,4 млн рублей.
Сотрудники мэрии о кредитах узнали только после звонков от коллекторов. Подозрения сразу же упали на начальницу бухгалтерии, так как она в приказном порядке требовала от них предоставить документы, ссылаясь на нечеткость копий.
Первоуральский городской суд приговорил бывшую начальницу «Центра бухгалтерских услуг» к трем годам лишения свободы. Сотрудница микрофинансовой организации получила два года десять месяцев колонии. Решение суда в законную силу пока не вступило.