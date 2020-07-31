Екатеринбургские медики спасли пациентку с коронавирусом со 100% поражением легких

По словам врача, ночью в госпиталь поступила пациентка с полным поражением легких. На данный момент она находится не в реанимации. Он отметил, что картина заболевания со временем изменилась.

Абсолютное число поступающих стало меньше, а вот тяжесть больше. Очень много стариков, зараженных молодыми родственниками, рассказал врач.