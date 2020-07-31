Екатеринбургские медики спасли пациентку с коронавирусом со 100% поражением легких
Сегодня, 13:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге медики спасли пациентку, зараженную коронавирусом, имеющую 100%-ное поражение легких. Помощь оказали врачи из областного госпиталя ветеранов войн, пишет Ура.ру со ссылкой на одного из медиков.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам врача, ночью в госпиталь поступила пациентка с полным поражением легких. На данный момент она находится не в реанимации. Он отметил, что картина заболевания со временем изменилась.
Абсолютное число поступающих стало меньше, а вот тяжесть больше. Очень много стариков, зараженных молодыми родственниками, рассказал врач.
Ранее сообщалось, что в пиковые дни в екатеринбургских моргах не хватало мест для хранения тел умерших людей, в том числе и от коронавируса.
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