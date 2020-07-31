Колясочник из Нижнего Тагила в августе планирует провести фестиваль уличного спорта

Площадка расположена на Девятом поселке, ее обустраивают в рамках программы благоустройства общественных территорий. Как рассказали в МУП «Тагилдорстрой», сейчас работы подходят к завершению, сдача объекта запланирована на октябрь текущего года. Также там отметили, что уже в августе тагильчане смогут посещать площадку.