Колясочник из Нижнего Тагила в августе планирует провести фестиваль уличного спорта
Сегодня, 19:43ОбществоФото: ИА «Все новости»
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В Нижнем Тагиле на спортплощадке, которую предложил реконструировать колясочник Александр Коченков, приступили к установке тренажеров, детских горок и сцены с подъёмником для инвалидов, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадка расположена на Девятом поселке, ее обустраивают в рамках программы благоустройства общественных территорий. Как рассказали в МУП «Тагилдорстрой», сейчас работы подходят к завершению, сдача объекта запланирована на октябрь текущего года. Также там отметили, что уже в августе тагильчане смогут посещать площадку.
Александр Коченков рассказал, что в сентябре на площадке планируется проведение фестиваля уличного спорта «Цени то, что есть». Фестиваль проходит с 2018 года. На обустройство площадки выделено 16 млн рублей. Заниматься на ней смогут как дети, так и взрослые.
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