Креков заявил об освобождении 50% коечного фонда для больных COVID-19
Сегодня, 20:27ОбществоФото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
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Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что освобождено 50% коек, которые предназначены для больных коронавирусом, пишет Znak.
Сюжеты: Коронавирус
Креков пояснил, что в первую очередь места освобождаются в столице Урала. Также он заявил о снижении числа больных ОРВИ и пневмониями, уменьшается количество пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ. Однако, по словам замгубернатора, снижения заболеваемости недостаточно для отмены введенных ограничений, нагрузка на врачей также остается серьёзной.
Все, что сейчас происходит, может быть испорчено проведением какого-то массового мероприятия, вспышечным явлением, сказал Креков.
Напомним, что сегодня губернатор Евгений Куйвашев разрешил работу ТЦ.
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