Креков заявил об освобождении 50% коечного фонда для больных COVID-19

Креков пояснил, что в первую очередь места освобождаются в столице Урала. Также он заявил о снижении числа больных ОРВИ и пневмониями, уменьшается количество пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ. Однако, по словам замгубернатора, снижения заболеваемости недостаточно для отмены введенных ограничений, нагрузка на врачей также остается серьёзной.