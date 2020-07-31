Мэр Екатеринбурга попросил заявить в полицию на противников реконструкции парка

Об этом стало известно во время объезда чиновников из мэрии Верх-Исетского района.

Высокинский рассказал, что накануне была проведена встреча с гражданами, которые выступают против реконструкции зоны отдыха. В ходе нее мэрия согласилась внести 14 изменений. Однако активисты настаивают на объединении пешеходных и велодорожек. Однако, по словам мэра, это травмоопасно.

Он считает, что группа имеет цель не улучшить парк. Он обратился к члену Общественной палаты Александру Гавриленко с просьбой написать заявление в полицию.

По словам мэра, изменения в сметную документацию уже были внесены. В ближайшее время планируется скорректировать и проект, а потом документы будут направлены на экспертизу.

Он добавил, что рассматривается вариант соединения парка и набережной на ВИЗе.