Мэр Екатеринбурга попросил заявить в полицию на противников реконструкции парка
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский попросил Общественную палату обратиться с заявлением в полицию на противников реконструкции Парка XXII Партсъезда, сообщает 66.RU.
Об этом стало известно во время объезда чиновников из мэрии Верх-Исетского района.
Высокинский рассказал, что накануне была проведена встреча с гражданами, которые выступают против реконструкции зоны отдыха. В ходе нее мэрия согласилась внести 14 изменений. Однако активисты настаивают на объединении пешеходных и велодорожек. Однако, по словам мэра, это травмоопасно.
Он считает, что группа имеет цель не улучшить парк. Он обратился к члену Общественной палаты Александру Гавриленко с просьбой написать заявление в полицию.
По словам мэра, изменения в сметную документацию уже были внесены. В ближайшее время планируется скорректировать и проект, а потом документы будут направлены на экспертизу.
Он добавил, что рассматривается вариант соединения парка и набережной на ВИЗе.
Напомним, парк XXII Партсъезда был закрыт на реконструкцию 12 мая. Планировалось на его территории построить велодорожки, сад камней, летний кинотеатр, а также зоны отдыха. Общая стоимость реконструкции составляет 253 миллиона рублей. Она осуществляется в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».