На Урале двое мужчин пытались продать природных 55 изумрудов, но были арестованы
Сегодня, 20:10ОбществоФото: Znak.com
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Сотрудники УФСБ и МВД задержали двух жителей поселка Малышева, которые пытались незаконно продать 55 природных изумрудов массой 3,8 килограмма, пишет Znak.
По данным издания, стоимость изумрудов составляет 3,7 млн рублей. Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что оперативники выступили покупателями драгоценных камней, благодаря этому злоумышленников удалось задержать.
Отмечу, что это в некотором роде уникальная спецоперация. Таких дел не только на территории УрФО, но и в целом по стране можно пересчитать по пальцам. Это достаточно редкая статья, пояснил Горелых.
Также, по его словам, наказание по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» — до шести лет тюрьмы.
В поселке Малышева находится АО «Мариинский прииск», где занимаются добычей изумрудов.
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