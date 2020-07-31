Переход на карту МИР продлен из-за коронавируса

Ранее стало известно, что с 1 июля этого года отечественные банки обязали перечислять выплаты из федеральной казны лишь на счета карты “МИР”. Эпидемия коронавируса COVID-19 внесла и здесь свои коррективы. В итоге правительство согласилось увеличить период перехода на национальную платежную систему. Об этом пишет издание Newsnn.

Основная часть выплат социального характера уже идет на карты “МИР”. Так, трудоустроенные люди получают на эту карточку пособие по временной неработоспособности. Россиянам, пострадавшим от радиационного облучения в Чернобыле и во время аварии на производственном объединении «Маяк», тоже переводят пособия на «МИР». Это же касается пострадавших от сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Раз в месяц на «МИР» переводят деньги и по уходу за ребенком. Сюда же приходят пособия по беременности и родам. Эта карта используется для разовых выплат женщинам, которые встали на учет по беременности на раннем сроке и при рождении ребенка.

Карты «МИР» выпускает и обслуживает большое число российских банков. Интересно, что оформлять эту карточку для получения пособий вовсе не обязательно. Физическим лицам переводить положенные им выплаты можно на банковский счет или почтовым переводом. Помимо этого, возможна выдача наличных по месту работы. Перечисленные выше варианты особо востребованы в регионах, в которых Фонд социального страхования (ФСС) пока не приступил к реализации проекта «Прямые выплаты».

Между тем свой пилотный проект «Прямые выплаты» ФСС уже воплощает в жизнь в ряде регионов РФ. Программа предусматривает перечисление пособий из денег фонда, а не работодателя, как было до этого.

В ФСС подчеркивают, что получатели пособий, не успевшие оформить «МИР», могут получать средства на другую карту. Именно на нее станут поступать положенные им выплаты. Так, для пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет можно пользоваться любой другой банковской карточкой при условии, что выплаты начали приходить до мая минувшего года, но осуществляются в рамках одного отпуска.

Во время подачи заявления на оформление пособия на карту «МИР» необходимо указать лишь номер карты. Остальные реквизиты не нужны.