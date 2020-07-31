Житель Екатеринбурга задержан по подозрению в ограблении и избиении 92-летней женщины

Мужчину подозревают в том, что 29 июля он напал на пенсионерку у нее дома. Женщина выходила из квартиры, когда мужчина толкнул ее в коридор и избил. Он украл золотые украшения из шкатулки в прихожей. После нападения пожилая женщина позвонила внуку, который вызвал полицию. У женщины сломано ребро. Полицейские считают, что екатеринбурженка — не единственная жертва Павла Смирнова.