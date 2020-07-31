Житель Екатеринбурга задержан по подозрению в ограблении и избиении 92-летней женщины
Сегодня, 20:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге задержали Павла Смирнова, подозреваемого в ограблении 92-летней женщины, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчину подозревают в том, что 29 июля он напал на пенсионерку у нее дома. Женщина выходила из квартиры, когда мужчина толкнул ее в коридор и избил. Он украл золотые украшения из шкатулки в прихожей. После нападения пожилая женщина позвонила внуку, который вызвал полицию. У женщины сломано ребро. Полицейские считают, что екатеринбурженка — не единственная жертва Павла Смирнова.
Недавно в Краснотурьинске местного жителя осудили на 10 лет за избиение его 79-летнего дедушки. Конфликт возник из-за того, что пожилой мужчина не мог в полной мере обеспечить себя в быту.
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