Россия открывает границу с Абхазией

Решение об открытии границы было принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава о эпидситуации в России и Абхазии. В оперштабе отметили, что решение о необходимости прохождения теста или предоставлении справки об отсутствии заболевания перед поездкой в республику будет принято позднее в ходе переговоров.