Россия открывает границу с Абхазией

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С 1 августа граждане России смогут отправиться в путешествия по Абхазии, рассказали в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Сюжеты: Коронавирус
Решение об открытии границы было принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава о эпидситуации в России и Абхазии. В оперштабе отметили, что решение о необходимости прохождения теста или предоставлении справки об отсутствии заболевания перед поездкой в республику будет принято позднее в ходе переговоров.
Власти Абхазии подлили запрет на въезд в страну до 4 августа.
Ранее Россия открыла границы с Великобританией, Турцией и Танзанией.
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