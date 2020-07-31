Спустя три года тело убитого тагильского спортсмена Чумарина так и не было найдено

По словам руководителя СК Ленинского района Сергея Соседкова, дело удалось раскрыть благодаря установлению связей погибшего, места происшествия, а также оперативным мероприятиям по выявлению лиц, которые могли там находиться в тот момент.

Дело было сложным, оно длительное время оставалось бесфигурантным. Не было лиц, которые видели факт пропажи, не было явных улик, которые могли рассказать об обстоятельствах пропажи,рассказал TagilCity.ru Сергей Соседков.

Кроме того, в Следственном комитете отметили, что такие уголовные дела являются проблематичными.

Зачастую, человек может уехать и никого предупредить, может скрываться по личным причинам от родственников. Поступает большой объем информации, которую приходится обрабатывать. К таким делам также относилось и данное дело,рассказали в Следственном комитете.