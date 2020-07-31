Страны-участницы ОПЕК+ могут начать наращивать добычу нефти

С 1 августа, согласно договору ОПЕК+, его участники могут нарастить нефтедобычу до нового целевого уровня. Эксперты считают, что никто не будет тянуть с ростом добычи, что может снизить цены на рынке нефти.
С начала августа сокращение суточной добычи странами-участницами ОПЕК+ снижается на 2 млн б/с (с 9, 7 млн до 7,7 млн). Аналитики отмечают, что рост добычи может спровоцировать снижение цен на нефть до уровня $40 за баррель и ниже, пишет news.ru.
Отмечается, что Россия и Саудовская Аравия – неформальные лидеры данного соглашения, сократили свою добычу до 8,5 млн б/с. Теперь они будут синхронно наращивать ее. В Минэнерго Российской Федерации заявили, что рост составит 400 000 б/с. Также в ведомстве отметили, что российские компании достаточно быстро выйдут на новый уровень. Частичное повышение, по оценкам экспертов, может произойти в течение месяца.
В то же время саудиты смогут увеличить добычу быстрее других стран. Ожидается, что нужный уровень будет достигнут ими уже после первой декады августа.