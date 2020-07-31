Свердловского депутата оштрафовали на 400 тысяч рублей за взятку чиновнице
Депутата из Нижних Серег оштрафовали на 400 тысяч рублей за дачу взятки, сообщили в СК по Свердловской области.
Депутат, по совместительству гендиректор торгово-монтажной компании, в 2016 году передал специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом городской администрации взятку в размере 53,7 тысяч рублей. Деньги специалист получила за внесение в электронную программу ложных сведений о поступлении от организации арендных платежей за пользование нежилым помещением, составление на основании указанных сведений акта сверки, подтверждающего отсутствие у юридического лица задолженности по арендной плате за пользование нежилым помещением. Благодаря этому депутат смог приобрести в собственность предприятия муниципальное имущество – нежилое помещение.
Сотрудница администрации также была признана виновной в получении взятки. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года.