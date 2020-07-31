В Екатеринбурге диджей устроил вечеринку на улице и попал в полицию
В Екатеринбурге прошедшей ночью диджей собрал на Плотинке шумную вечернику. Его задержали полицейские, пишет Е1.
На вечеринке диджея Николая Колмакова собралось около сотни человек. Однако на громкую музыку пожаловались местные жители. На место приехали правоохранители и задержали диджея, забрав вместе с ним колонки.
По словам Колмакова, полицейские объяснили, что масочный режим все еще не отменен, а также, что мероприятие слишком затянулось.
Я спросил: почему? Ведь разрешили на свежем воздухе мероприятия. Но мне ответили, что до 23:00 можно, а я до часу ночи играл,рассказал Николай Колмаков.
Диджей пояснил, что люди устали от режима изоляции, поэтому на вечеринке собралось от 300 до 600 человек. В его планах повторить вечеринку. В полиции на Колмакова составили административный протокол за нарушение тишины. Диджею грозит штраф до 30 тысяч рублей.
Ранее за вечеринку во время пандемии оштрафовали Станислава Словиковского из Екатеринбурга. Он пригласил гостей в свою квартиру. Когда видео с тусовки попало в интернет, полиция начала проверку. Словиковскому выписали штраф в размере 15 тысяч рублей.