В Екатеринбурге назначен новый руководитель полка ДПС
Сегодня, 19:56ОбществоФото: предоставлено В.Н. Горелых
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В Екатеринбурге командиром полка ДПС в ГИБДД назначен Александр Беляков. Об этом рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее должность занимал Михаил Медведев. К исполнению обязанностей Беляков приступит с 1 августа, а 3 августа его представят личному составу. До назначения Александр Беляков руководил отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области. В ОВД работает в 1997 года.
Отметим, что начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров, который вступил в должность в марте, также является выходцем из Твери.
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