В Екатеринбурге назначен новый руководитель полка ДПС

Ранее должность занимал Михаил Медведев. К исполнению обязанностей Беляков приступит с 1 августа, а 3 августа его представят личному составу. До назначения Александр Беляков руководил отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области. В ОВД работает в 1997 года.