В Нижнем Тагиле в ходе рейда полиция доставила в отделения 61 подростка

Каждый год летом проводится оперативно-профилактическая операция «Подросток». С 24 июля в Нижнем Тагиле проходит второй этап операции под название «Комендантский патруль» в целях пресечения совершения преступлений несовершеннолетними.

В ходе мероприятия проверяются места скопления подростков, торговые точки на предмет продажи алкоголя несовершеннолетним, а также загородные оздоровительные лагеря.

С начала проведения операции в органы внутренних дел уже доставлялся 61 подросток, 36 из них находились на улице без взрослых после 23.00. Все подростки переданы родителям, в отношении которых составлены административные материалы.