В Нижнем Тагиле в ходе рейда полиция доставила в отделения 61 подростка
В Нижнем Тагиле в ходе рейда «Комендантский патруль» в отделения полиции был доставлен 61 подросток, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Каждый год летом проводится оперативно-профилактическая операция «Подросток». С 24 июля в Нижнем Тагиле проходит второй этап операции под название «Комендантский патруль» в целях пресечения совершения преступлений несовершеннолетними.
В ходе мероприятия проверяются места скопления подростков, торговые точки на предмет продажи алкоголя несовершеннолетним, а также загородные оздоровительные лагеря.
С начала проведения операции в органы внутренних дел уже доставлялся 61 подросток, 36 из них находились на улице без взрослых после 23.00. Все подростки переданы родителям, в отношении которых составлены административные материалы.
По словам начальника ОДН МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника полиции Татьяны Пинаевой, в целом было составлено 32 административных протокола по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Также выявлено два факта жестокого обращения с детьми. В отношении родителей возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ.