В Нижнем Тагиле в СИЗО откроют участок для голосования на довыборах

Как рассказали изданию в территориальной избирательной комиссии Ленинского района города, СИЗО располагается в пределах одномандатного округа № 10, по которому 13 сентября пройдут дополнительные выборы. Там содержатся граждане, имеющие право голосовать.

Напомним, на участие в довыборах были заявлены семь кандидатов. Однако один из них — самовыдвиженец Александр Иванов отказался от участия в кампании.