В Нижнем Тагиле в СИЗО откроют участок для голосования на довыборах
Сегодня, 14:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле в СИЗО откроется временный избирательный участок для проведения голосования на довыборах депутата муниципальной думы. Состав участковой комиссии будет сформирован из сотрудников изолятора, сообщает ИА «Новый день».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали изданию в территориальной избирательной комиссии Ленинского района города, СИЗО располагается в пределах одномандатного округа № 10, по которому 13 сентября пройдут дополнительные выборы. Там содержатся граждане, имеющие право голосовать.
В общей сложности в избирательном округе № 10 работает 11 участковых комиссий.
Напомним, на участие в довыборах были заявлены семь кандидатов. Однако один из них — самовыдвиженец Александр Иванов отказался от участия в кампании.
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