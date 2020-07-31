В Нижнем Тагиле знак отличия «За заслуги перед городом» будет вручен двум врачам

В список вошли два врача — заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, врач-анестезиолог инфекционной больницы Алексей Курлыкин и заведующий эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист Демидовской горбольницы Михаил Шалагин.

Кроме того, почетные знаки будут вручены артистке Театра кукол Светлане Шибневой, директору школы № 95 Елене Репиной, а также президенты Торгово-промышленной палаты города Борису Соколову.

Напомним, знак отличия присваивается в Нижнем Тагиле каждый год в канун празднования Дня города. Знак является одной из форм поощрения жителей города за выдающиеся достижения в развитии муниципалитета, а также смелость, мужество и отвагу при спасении людей.