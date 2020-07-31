В сети появилось видео затопления улиц Нижнего Тагила после ливня

На нем видно, как сильный ветер раздувает осадки по дороге. Кроме того, у некоторых камер из-за воды стала плохой видимость.

Напомним, ранее в результате ливня улицы города оказались затопленными. Тагильчане отмечали, что уровень воды в некоторых местах доходил почти до окон. Кроме того, на улице Береговой-Краснокаменской вода смыла асфальт. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, дорожники устраняли последствия аварии всю ночь. Пострадала и набережная Тагильского пруда. Там размыло грунт, который дорожники убирали с дорог лопатами.