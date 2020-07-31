В сети появилось видео затопления улиц Нижнего Тагила после ливня
Сегодня, 12:01ОбществоФото: скриншот видео "Сети Тагила"
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В сети появилось видео затопления улиц Нижнего Тагила после ливня, который прошел 29 июля вечером. Оно опубликовано на канале YouTube «Сети Тагила».
Сюжеты: Нижний Тагил
На нем видно, как сильный ветер раздувает осадки по дороге. Кроме того, у некоторых камер из-за воды стала плохой видимость.
Видео
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Видео: Камера «Сети Тагила»
Напомним, ранее в результате ливня улицы города оказались затопленными. Тагильчане отмечали, что уровень воды в некоторых местах доходил почти до окон. Кроме того, на улице Береговой-Краснокаменской вода смыла асфальт. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, дорожники устраняли последствия аварии всю ночь. Пострадала и набережная Тагильского пруда. Там размыло грунт, который дорожники убирали с дорог лопатами.
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