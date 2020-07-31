В УрФУ рассказали о начале нового учебного года в условиях пандемии
Сегодня, 19:22ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что новый учебный год в вузе начнется в штатном режиме. Об этом он рассказал в эфире «Четвертого канала».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам Кокшарова, планируется, что новый учебный год в вузе начнется с соблюдением эпидемиологических норм. Также возможен вариант, при котором лекции будут проходить в дистанционном режиме, а практические занятия вживую. Но окончательное решение будет принято ближе к 1 сентября.
Напомним, что с марта вуз перешел на дистанционное обучение. Выпускной для студентов прошел онлайн, его ведущим стал Иван Ургант. Ректор лично развозил по домам дипломы выпускникам.
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