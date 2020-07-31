В УрФУ рассказали о начале нового учебного года в условиях пандемии

По словам Кокшарова, планируется, что новый учебный год в вузе начнется с соблюдением эпидемиологических норм. Также возможен вариант, при котором лекции будут проходить в дистанционном режиме, а практические занятия вживую. Но окончательное решение будет принято ближе к 1 сентября.