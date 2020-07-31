Животные плачут: в Екатеринбург на Курбан-Байрам привезли две фуры баранов
В Екатеринбург на Сортировку к празднованию Курбан-Байрама пригнали две фуры баранов. Проживающие рядом люди на улице Червонной, пожаловались на шум, антисанитарию, а также плач животных. Об этом они написали в социальных сетях.
Мечеть готовится к празднику, пригнали две фуры баранов, которых выгуливают во дворе на детской площадке. А ночью жители не спят от дикого плача бедных животных, сообщают местные жители.
Как пишет Ура.ру со ссылкой на главу «Центральный муфтият» муфтия Абдуль-Куддусс Ашарина, мечеть, расположенная на сортировке, находится под юрисдикцией Уральского Мухтасибата. Он отметил, что организация никогда не проводит жертвоприношений рядом с жилыми домами. Для этого обычно осуществляется выезд за город.
К тому же не стоит травмировать психику людей, которым жалко животных, добавил он.
Ранее духовное управление мусульман Свердловской области сообщило о том, что праздничные молитвы на Курбан-Байрам были отменены в связи с неблагоприятной обстановкой из-за коронавируса. Мусульман призвали отметить праздник дома. При этом в обычном режиме планируется проводить пятикратные и пятничные молитвы.