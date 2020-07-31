Животные плачут: в Екатеринбург на Курбан-Байрам привезли две фуры баранов

Мечеть готовится к празднику, пригнали две фуры баранов, которых выгуливают во дворе на детской площадке. А ночью жители не спят от дикого плача бедных животных, сообщают местные жители.

Как пишет Ура.ру со ссылкой на главу «Центральный муфтият» муфтия Абдуль-Куддусс Ашарина, мечеть, расположенная на сортировке, находится под юрисдикцией Уральского Мухтасибата. Он отметил, что организация никогда не проводит жертвоприношений рядом с жилыми домами. Для этого обычно осуществляется выезд за город.

К тому же не стоит травмировать психику людей, которым жалко животных, добавил он.