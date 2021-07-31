Адресные таблички на исторических зданиях Екатеринбурга будут унифицированы

Адресные таблички на исторических зданиях Екатеринбурга будут унифицированы
Адресные таблички на исторических зданиях Екатеринбурга будут унифицированы
Сегодня, 13:53ОбществоФото: 2ГИС
В администрации Екатеринбурга утвердили предложение участников проекта «Дизайн-код Екатеринбурга» по унифицированию адресных табличек на исторических зданиях Екатеринбурга.

На исторических зданиях в столице Урала будут установлены адресные таблички единого образца, сообщает ЕАН. Дизайн для них разработали участники проекта «Дизайн-код Екатеринбурга».

Мы изготовили и примерили прототип адресной таблички, разработанный специально для исторических зданий. Для чего размер таблички был немного уменьшен с учетом масштаба и специфики архитектуры таких построек,пояснили организаторы в своем Instagram.

В течении какого периода будут заменены все адресные таблички на исторических зданиях в Екатеринбурге пока неизвестно.

Напомним, в Екатеринбурге появилась мемориальная доска памяти поэта Бориса Рыжего. Доску разместили в мае 2021 года на стене редакции журнала «Урал», где работал поэт.

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Екатеринбург
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