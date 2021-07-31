Кому подходит банкротство физических лиц

Законодательством с недавнего времени предусмотрена процедура банкротства, которая призвана помочь тем, кто не может погасить свои долги.

Совсем недавно объявить себя банкротом могли только юридические лица. Однако теперь эта процедура стала доступна и для физических лиц. Этот факт пришелся как нельзя кстати, поскольку помощь действительно была нужна многим людям, которые взяли кредиты или займы и не смогли их вернуть. Также зачастую для того, чтобы погасить один долг, человек берет новый кредит, и так может длиться очень долго. Поэтому банкротство физических лиц может стать спасением в безвыходной ситуации. Процедура выгодна как кредитору, так и должнику. С одной стороны риск кредиторов сводится к минимуму, а должник уберегает себя от кредиторов или коллекторов. Условия банкротства физлиц Если возникла необходимость провести банкротство, то следует понимать, что делается это не просто так – должник должен отвечать некоторым требованиям. Заявитель должен быть гражданином РФ, ему следует доказать, что он не может погасить долги перед кредитными организациями. Также, чтобы заявить о банкротстве сумма долга должна превышать пятьсот тысяч рублей. Если сумма долгов меньше, то это право остается на усмотрение должника. Существует два основных пути, по которым проходит банкротство, оно может быть судебным или внесудебным. Однако вникнуть во все юридические тонкости довольно сложно, существует множество нюансов, с которыми способен разобраться лишь грамотный специалист. Поэтому целесообразно обратиться за юридической помощью в компанию «Делу время». Преимущества банкротства При проведении процедуры банкротства сумма задолженности перестает расти. То есть проценты начисляться не будут. Кроме того, компания «Делу время» предлагает: Бесплатную консультацию,

Юридическую гарантию в договоре,

Возможность рассрочки платежей на год,

Без предоплаты,

Количество положительных отзывов. Как только должник заявляет о банкротстве банки и коллекторы теряют к нему интерес, поскольку закон запрещает им взаимодействовать с потенциальным банкротом. В свою очередь судебные приставы также прекращают исполнительные производства в отношении должника. При всех плюсах банкротства существуют и некоторые недостатки, которое оно принесет впоследствии. На определенные сроки может быть наложен запрет на оформление недвижимости, ип и кредитов. На правах рекламы

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