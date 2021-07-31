«Надо меньше питаться»: на 4 копейки беднее стал депутат Илья Гаффнер в 2020 году

«Надо меньше питаться»: на 4 копейки беднее стал депутат Илья Гаффнер в 2020 году
«Надо меньше питаться»: на 4 копейки беднее стал депутат Илья Гаффнер в 2020 году
Сегодня, 11:53ОбществоФото: Личная страница Ильи Гаффнера во «Вконтакте»
Прославившийся фразой «надо меньше питаться», депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер за пандемийный 2020 год, согласно декларации о доходах и имуществе, не заработал ни рубля.

Депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер по итогам 2020 года составил декларацию о доходах и имуществе, в которой не отразил ни одного рубля доходов, сообщает Е1. Эта сумма дохода оказалась на 4 копейки меньше, чем в 2019 году.

Тем временем в пользовании у депутата есть квартира 66,6 квадратных метра. Из декларации следует, что у народного избранника есть двое несовершеннолетних детей. На детей записаны две квартиры площадью 201,7 и 80 квадратных метра соответственно. А годом ранее в декларации было указано трое несовершеннолетних детей и на одного из них была записана еще одна квартира в 239,2 квадратных метра.

В 2017 году депутат Илья Гаффнер стал банкротом и Арбитражный суд Свердловской области велел выделять ему ежемесячный прожиточный минимум, а также 30 тысяч рублей на трех детей.

Напомним, на встрече с жителями Половинского района в Курганской области депутат Госдумы Александр Ильтяков назвал местный храм «сараем».

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