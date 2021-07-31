Потерявшему из-за долга жилье инвалиду пытаются помочь правозащитники Екатеринбурга

Отцу-одиночке и инвалиду из Екатеринбурга, воспитывающему 6-летнюю дочь, помогла уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, семью пока не будут выселять из квартиры. Из-за кредита на 700 тысяч мужчина лишился этого жилья.

Инвалиду с маленькой дочкой 28 июня пришло письмо от приставов, в котором от семьи потребовали в течение трех дней освободить квартиру, сообщает Е1. К проблеме уже подключилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Ей удалось договориться с приставами отсрочить исполнение судебного решения. Согласно решению Конституционного суда, у человека не могут отобрать единственное жилье. И банк должен предоставлять другое жилое помещение в случае изъятия квартиры. Однако у отца-одиночки не тот случай, так как мужчина официально был прописан в квартире старшего сына, поэтому собственное жилье екатеринбуржца не считается единственным. Лучше всего отправить обращения во все возможные инстанции. Это не дает стопроцентной гарантии, что проблема решится, потому как уже есть решения судов и закон. Я бы посоветовал попробовать обратиться к главам партий. Ведь скоро выборы. Все стараются помочь избирателям. Предвыборный период — это единственный момент, когда власть нас слышит, порекоммендовал отцу-одиночке директор московской коллегии адвокатов Дмитрий Аграновский. Правозащитник, бывший председатель Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает, что лучше всего с этой задачей справятся правозащитные организации и структуры, где инвалиду с ребенком смогут помочь отстоять его права и сохранить достоинство. Напомним, отец-одиночка из Екатеринбурга, являющийся фермером и имеющий инвалидность, лишился квартиры в связи с решением суда из-за долгов за кредит, взятого им в 2015 году. Из-за кредита на 700 тысяч инвалид с маленькой дочкой лишился жилья в Екатеринбурге

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