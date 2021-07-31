Самым богатым депутатом Свердловской области за 2020 год стал Алексей Кушнарев

Областные депутаты отчитались о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе своих семей за 2020 год.
Согласно сведениям, бывший топ-менеджер ЕВРАЗа и заместитель председателя комитета законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Алексей Кушнарев за 2020 год заработал больше всех свердловских депутатов. Его доход составил 246,7 млн рублей. Надо отметить, что за 2019 год он декларировал заработок в 73,4 млн рублей.
Вторым по величине доходов за 2020 год оказался совладелец строительной компании «Семь звезд» Олег Исаков с доходом 155,4 млн рублей. В 2019 году депутат декларировал 30,1 млн рублей доходов.
Тройку лидеров депутатов-миллионеров за 2020 года замыкает единоросс и совладелец компании «Брозэкс» Вячеслав Брозовский с доходом 108,7 млн рублей. Годом ранее он декларировал 20,5 млн рублей доходов.
Доходы других депутатов оказались скромнее. Ранее о своих доходах отчитались чиновники Екатеринбурга.
Напомним, на 4 копейки беднее стал депутат Илья Гаффнер в 2020 году. Он также отчитался о своих доходах с имуществом и сдал декларацию.