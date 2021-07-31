Самым богатым депутатом Свердловской области за 2020 год стал Алексей Кушнарев

Самым богатым депутатом Свердловской области за 2020 год стал Алексей Кушнарев
Самым богатым депутатом Свердловской области за 2020 год стал Алексей Кушнарев
Сегодня, 15:51ОбществоФото: Официальный сайт ЕВРАЗ НТМК
Бывший топ-менеджер ЕВРАЗа Алексей Кушнарев за 2020 год задекларировал самый высокоий доход среди всех депутатов Законодательного собрания Свердловской области.

Областные депутаты отчитались о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе своих семей за 2020 год.

Согласно сведениям, бывший топ-менеджер ЕВРАЗа и заместитель председателя комитета законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Алексей Кушнарев за 2020 год заработал больше всех свердловских депутатов. Его доход составил 246,7 млн рублей. Надо отметить, что за 2019 год он декларировал заработок в 73,4 млн рублей.

Вторым по величине доходов за 2020 год оказался совладелец строительной компании «Семь звезд» Олег Исаков с доходом 155,4 млн рублей. В 2019 году депутат декларировал 30,1 млн рублей доходов.

Тройку лидеров депутатов-миллионеров за 2020 года замыкает единоросс и совладелец компании «Брозэкс» Вячеслав Брозовский с доходом 108,7 млн рублей. Годом ранее он декларировал 20,5 млн рублей доходов.

Доходы других депутатов оказались скромнее. Ранее о своих доходах отчитались чиновники Екатеринбурга.

Напомним, на 4 копейки беднее стал депутат Илья Гаффнер в 2020 году. Он также отчитался о своих доходах с имуществом и сдал декларацию.

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