Самым богатым депутатом Свердловской области за 2020 год стал Алексей Кушнарев

Согласно сведениям, бывший топ-менеджер ЕВРАЗа и заместитель председателя комитета законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Алексей Кушнарев за 2020 год заработал больше всех свердловских депутатов. Его доход составил 246,7 млн рублей. Надо отметить, что за 2019 год он декларировал заработок в 73,4 млн рублей.