Американские монахини примут участие в соревнованиях по серфингу

Впервые такой турнир прошел в 96-ом году по инициативе группы серферов, решившей собрать деньги для приюта. За годы своего существования соревнование стало очень популярным: в нем принимают участие более ста серферов, а понаблюдать за ними приходят несколько сотен зрителей. Входной билет на шоу стоит 35 долларов.