Американские монахини примут участие в соревнованиях по серфингу
31 августа 2010, 15:55ОбществоОльга
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Монахини из Пенсильвании примут участие в соревновании по серфингу, которое состоится 11 сентября в Нью-Джерси, пишет New York Post. Все средства, вырученные от продажи билетов и реализации сувениров, будут переданы в приют на берегу моря, который находится в ведении монахинь.
Впервые такой турнир прошел в 96-ом году по инициативе группы серферов, решившей собрать деньги для приюта. За годы своего существования соревнование стало очень популярным: в нем принимают участие более ста серферов, а понаблюдать за ними приходят несколько сотен зрителей. Входной билет на шоу стоит 35 долларов.
Наибольшим спросом у посетителей соревнования пользуются сувенирные майки с изображением 73-летней монахини на серфе. Несмотря на то, что сама сестра Долорес не катается на доске, она с удовольствием позирует фотографам, стоя на серфе на берегу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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