Демографические показатели в Нижнем Тагиле улучшаются
31 августа 2010, 16:58ОбществоОльга
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Демографические показатели за полгода по сравнению с таким же периодом 2009-го улучшились. Об этом заявил начальник управления социальных программ и семейной политики Валерий Суров на заседании координационного совета, посвященного проблемам демографии.
Так, в этом году родилось 2339 малышей – на 101-го младенца больше, чем в прошлом году. Умерло 2 675 человек - на 213 меньше.
Тагильчане стали реже разводиться, тем не менее показатели разводов довольно высокие. На тысячу заключенных браков в этом году пришлось 775 разводов. А год назад их было еще больше – 889.
Участники координационного совета признали удовлетворительным выполнение программы "Тагильская семья". При этом решено продолжить работу по исключению фактов младенческой смертности, уделять больше внимания снижению случаев гибели на дорогах и от отравлений в быту, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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