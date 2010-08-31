Демографические показатели в Нижнем Тагиле улучшаются

Так, в этом году родилось 2339 малышей – на 101-го младенца больше, чем в прошлом году. Умерло 2 675 человек - на 213 меньше.

Тагильчане стали реже разводиться, тем не менее показатели разводов довольно высокие. На тысячу заключенных браков в этом году пришлось 775 разводов. А год назад их было еще больше – 889.

Участники координационного совета признали удовлетворительным выполнение программы "Тагильская семья". При этом решено продолжить работу по исключению фактов младенческой смертности, уделять больше внимания снижению случаев гибели на дорогах и от отравлений в быту, сообщили в пресс-службе муниципалитета.