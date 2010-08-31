Фильмы в 3D формате могут быть вредны для маленьких детей
31 августа 2010, 16:04ОбществоОльга
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Фильмы в высокотехнологичном 3D формате могут быть вредны для маленьких детей. У них только формируются органы зрения, и поэтому "неестественные" изображения могут этому процессу помешать.
Кроме того, людям с дефектами зрения смотреть 3D фильмы просто бесполезно - они не почувствуют всех его эффектов. Как пишет «РИА Новости», врачи только приступают к изучению влияния 3D на зрения человека, и все его последствия пока неизвестны.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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