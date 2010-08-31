Фильмы в 3D формате могут быть вредны для маленьких детей

Кроме того, людям с дефектами зрения смотреть 3D фильмы просто бесполезно - они не почувствуют всех его эффектов. Как пишет «РИА Новости», врачи только приступают к изучению влияния 3D на зрения человека, и все его последствия пока неизвестны.