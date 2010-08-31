Итальянский врач лечит от послеотпускной хандры

Итальянец советует есть больше овощей и фруктов и совершать длительные пешие прогулки или поездки на велосипеде. Офисным работникам, привыкшим надевать на работу костюмы с галстуками, стоит по возможности от этого воздержаться и некоторое время поносить повседневную одежду.