Итальянский врач лечит от послеотпускной хандры
31 августа 2010, 09:17ОбществоОльга
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После окончания отпуска многим людям сложно войти в рабочий режим. Зная это, итальянский врач предложил несколько способов борьбы с "послеотпускным синдромом".
Итальянец советует есть больше овощей и фруктов и совершать длительные пешие прогулки или поездки на велосипеде. Офисным работникам, привыкшим надевать на работу костюмы с галстуками, стоит по возможности от этого воздержаться и некоторое время поносить повседневную одежду.
Кроме того, "послеотпускной синдром" медики обычно советуют лечить солнечными ваннами, утренней зарядкой и шоколадом.
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