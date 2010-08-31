Министры Свердловской области 1 сентября сядут за парту
1 сентября члены кабинета министров Свердловской области посетят школы городов и поселков региона.
В Нижний Тагил приедут министр промышленности и науки Свердловской области Александр Петров и министр транспорта и дорожного хозяйства Сергей Швиндт, сообщает "Московский комсомолец".
Александр Петров посетит "Праздник первоклассника" в нижнетагильской школе №43 и проведет классный час, посвященный безопасности жизнедеятельности. Министр намерен также пообщаться со школьниками и их родителями.
Сергей Швиндт побывает в №64 с углубленным изучением химии и биологии. Министр примет участие в праздничной линейке 1-11 классов и во встрече "Сердце отдано людям", на которой соберутся выпускники школы.
Праздничные мероприятия начнутся в 9.30.
1 сентября почетных гостей ожидают в школах Невьянска, Качканара, Новоуральска, Серова, Каменск-Уральского, Старопышминска и других уральских городов и поселков.