Министры Свердловской области 1 сентября сядут за парту

В Нижний Тагил приедут министр промышленности и науки Свердловской области Александр Петров и министр транспорта и дорожного хозяйства Сергей Швиндт, сообщает "Московский комсомолец".

Александр Петров посетит "Праздник первоклассника" в нижнетагильской школе №43 и проведет классный час, посвященный безопасности жизнедеятельности. Министр намерен также пообщаться со школьниками и их родителями.

Сергей Швиндт побывает в №64 с углубленным изучением химии и биологии. Министр примет участие в праздничной линейке 1-11 классов и во встрече "Сердце отдано людям", на которой соберутся выпускники школы.

Праздничные мероприятия начнутся в 9.30.