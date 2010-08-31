С 1 сентября в Нижнем Тагиле появится новый трамвайный маршрут

Как сообщает общественная организация "Тагильчане за трамвай", маршрут введен только на месяц, и его дальнейшая судьба будет зависеть от востребованности среди населения.

В конце 2009 года таким же образом был введен в работу 12-й маршрут "Островского — Пихтовые Горы". Сначала по маршруту курсировал один поезд, затем их стало два. После каникул решено было оставить данный маршрут и, более того, увеличить количество поездов на нем.