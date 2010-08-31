С 1 сентября в Нижнем Тагиле появится новый трамвайный маршрут
31 августа 2010, 11:11ОбществоОльга
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С 1 сентября вводится в действие маршрут трамвая №17 "УВЗ — ГГМ". Трамвай будет совершать 5 рейсов в течение рабочего дня.
Как сообщает общественная организация "Тагильчане за трамвай", маршрут введен только на месяц, и его дальнейшая судьба будет зависеть от востребованности среди населения.
В конце 2009 года таким же образом был введен в работу 12-й маршрут "Островского — Пихтовые Горы". Сначала по маршруту курсировал один поезд, затем их стало два. После каникул решено было оставить данный маршрут и, более того, увеличить количество поездов на нем.
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