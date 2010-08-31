Садоводы украсят Нижний Тагил цветами к следующему Дню города
31 августа 2010, 16:14ОбществоОльга
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К следующему Дню города Нижний Тагил превратится в цветущий сад. Такое обещание Главе города Валентине Исаевой дали тагильские садоводы.
В Нижнем Тагиле подведены итоги смотра-конкурса "Лучшее садоводческое товарищество" и "Лучший садовый участок". В этом году лучшими были признаны 9 товариществ, по три от каждого района, и 18 садоводов. По сообщению пресс-службы администрации города, в Нижнем Тагиле 150 тысяч человек пользуются садами в 157-ми садоводческих товариществах.
Добавим, что в этом году исполняется 10 лет тагильской традиции празднования Дня садовода. Свой праздник садоводы отмечают в первое воскресение сентября.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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