Садоводы украсят Нижний Тагил цветами к следующему Дню города

В Нижнем Тагиле подведены итоги смотра-конкурса "Лучшее садоводческое товарищество" и "Лучший садовый участок". В этом году лучшими были признаны 9 товариществ, по три от каждого района, и 18 садоводов. По сообщению пресс-службы администрации города, в Нижнем Тагиле 150 тысяч человек пользуются садами в 157-ми садоводческих товариществах.