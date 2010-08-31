«Сименс» открывает V Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников

Предметом исследования могут стать технологии и процессы в энергетике и на промышленном производстве, системы безопасности, энергосберегающие технологии, защита окружающей среды и многое другое. В работах могут быть рассмотрены проблемы, касающиеся отдельных регионов, городов или иных населенных пунктов и территорий/акваторий

Устойчивое развитие для компании «Сименс» – это стратегическая задача, которая подразумевает ответственную деятельность для достижения прогресса в экономической, экологической и социальной сферах на благо будущих поколений. Сегодня устойчивое развитие становится важнейшим принципом для роста потенциала бизнеса и промышленности в целом. Именно поэтому данная тема была предложена участникам конкурса, и именно по этой причине компания «Сименс» осуществляет значительные инвестиции в исследования и разработки.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 10-11 классовобщеобразовательных учебных заведений, а также студенты 1-2 курсов техникумов, колледжей и лицеев в возрасте от 14 до 18 лет. Проект может быть разработан как индивидуально, так и группой численностью не более 3 человек.Конкурс проводится в 8 федеральных округах РФ и включает в себя два этапа – региональный (полуфинал) и федеральный (финал). На первом, региональном, этапе будут отобраны лучшие работы в каждом федеральном округе. Затем их авторам предстоит продолжить борьбу в финале конкурса, который состоится в Москве.

Проекты участников на каждом этапе рассматриваются независимым Экспертным советом, состоящим изакадемиков РАН, профессоров и преподавателей ведущих университетов России, а также руководителей и партнеров компании «Сименс».

По итогам конкурса авторы работ, занявших призовые места, получат денежные вознаграждения: от 20 000 до 110 000 рублей за победу на региональном этапе, от 110 000 до 350 000 рублей – на федеральном этапе. Ценные призы и награды предусмотрены также для школ и научных руководителей победителей конкурса.

Конкурс «Сименс» проводится с 2006 года в рамках международной образовательной программы «Поколение21» по поддержке талантливой молодежи. Его главная цель – привлечь внимание молодых людей к насущным проблемам современности и поддержать их научно-творческие инициативы. В прошлом конкурс посвящался таким темам, как: «Город для людей», «Энергосберегающие технологии для повышения качества жизни людей», «Чистая планета для нашего будущего», «Технологии повышения эффективности на производстве и в жизни».