Тагильчане стали чаще болеть ветрянкой
31 августа 2010, 16:22ОбществоОльга
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С начала года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 1669 случаев заболевания ветряной оспой, что на 10% больше, чем в прошлом году. За последние 20 лет на территории города зарегистрировано около 50-ти тысяч заболевших, а экономический ущерб только в прошлом году составил почти пять миллионов рублей.
Как рассказала специалист-эксперт нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Александра Тиунова, 95% заболевших - это дети. Чаще всего болеют в Дзержинском районе. В этом году в поликлиники города поступило более двух тысяч доз вакцины от ветряной оспы. На сегодняшний день привиты 1619 младенцев. Медики приглашают тагильчан поставить прививки от ветрянки в поликлинике по месту жительства.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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