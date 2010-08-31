Тагильчане стали чаще болеть ветрянкой

Как рассказала специалист-эксперт нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Александра Тиунова, 95% заболевших - это дети. Чаще всего болеют в Дзержинском районе. В этом году в поликлиники города поступило более двух тысяч доз вакцины от ветряной оспы. На сегодняшний день привиты 1619 младенцев. Медики приглашают тагильчан поставить прививки от ветрянки в поликлинике по месту жительства.