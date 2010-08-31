Тагильчане задолжали поставщикам энергоресурсов почти 100 миллионов
31 августа 2010, 17:03ОбществоОльга
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Долги тагильчан за потребленные энергоресурсы превышают 93 миллиона рублей. Об этом сообщила глава города Валентина Исаева на совещании с представителями управляющих компаний, ТСЖ, а также с сотрудниками районных прокуратур и отдела службы судебных приставов.
В самом тяжелом положении находится управляющая компания "Ермак", где задолженность с 54-х домов составляет более 10 миллионов рублей. Практически во всех управляющих компаниях долги образовались в зимний период, с января по апрель, а текущие платежи проходят нормально.
Тем не менее поставщиком энергоресурсов "Уралсевергазом" поставлены жесткие условия перед городом: если бОльшая часть долгов не будет погашена в срок, то 15 сентября тепло в Нижний Тагил не придет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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