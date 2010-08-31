Тагильчанки снова могут получить 12 тысяч из материнского капитала

Напомним, с июня прошлого года по март нынешнего тагильчанки могли получить единовременную выплату в размере 12 тысяч рублей. Такой возможностью воспользовались 4090 женщин. Но весной эти выплаты приостановили.

Как сообщает пенсионный фонд, накануне было решено возобновить выплаты. Полученные средства тагильчанки смогут использовать на повседневные нужды. Для подачи заявления необходимы паспорт, сертификат на материнский капитал и документ о реквизитах банковского счета, куда будут перечислены деньги.