Тагильские первоклассники получат подарки за знание ПДД
31 августа 2010, 17:31ОбществоОльга
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Первого сентября инспекторы нижнетагильской ГИБДД раздадут подарки юным участникам дорожного движения.
Чтобы получить в подарок от инспектора светоотражающий значок, юные участники дорожного движения должны продемонстрировать знание и выполнение ПДД, в частности верно перейти дорогу. Об этом рассказала старший инспектор по пропаганде нижнетагильской ГИБДД Наталья Никишина.
Кстати, инспекторы ГИБДД призывают родителей снабдить одежду или рюкзак ребенка светоотражающими элементами. Специальный материал можно купить в магазинах тканей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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