Тагильские первоклассники получат подарки за знание ПДД

Чтобы получить в подарок от инспектора светоотражающий значок, юные участники дорожного движения должны продемонстрировать знание и выполнение ПДД, в частности верно перейти дорогу. Об этом рассказала старший инспектор по пропаганде нижнетагильской ГИБДД Наталья Никишина.